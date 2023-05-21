Де Брёйне прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с журналистами после триумфа своей команды.

В субботу «горожане» стали недосягаемыми для «Арсенала», а в воскресенье обыграли «Челси» (1:0), увеличили отрыв до семи очков и подняли чемпионский титул – третий кряду.

«Мы работали 11 месяцев ради этого момента. Нам нужно отпраздновать эту победу с болельщиками и своими семьями. Это потрясающе.

Люди постоянно ждут от нас побед, но это не так легко – мы упорно трудимся каждый день, многим жертвуем ради команды.

Я стараюсь делать всё, что в моих силах, и я хочу продолжать побеждать. Впереди у нас две важнейшие игры», – цитирует BBC де Брёйне.