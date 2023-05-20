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Уэсли Фофана – о кризисе «Челси»: «Виноваты мы все, а не кто-то один»

20 Мая 2023 • 00:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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21.05 18:00

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана поделился размышлениями на тему неудач команды в текущем сезоне.

Несмотря на солидные траты на трансферном рынке, «синие» показывают катастрофические результаты в Премьер-лиге, занимая 11-е место. Команда практически не имеет шансов даже на финиш в верхней половине таблицы.

«Я не знаю точно, почему этот сезон сложился настолько неудачно, но я знаю, что одного виновника нет – виноваты мы все, включая игроков и всех остальных. Не только тренеры, которые уходят и приходят, не только владелец, не только новые игроки, а все мы, ведь мы – одна команда», – заявил в интервью Sky Фофана, пополнивший ряды «Челси» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэсли Фофана
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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