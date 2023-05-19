«Челси» планирует оформить ряд продаж ещё до открытия трансферного окна

«Челси» намерен в срочном порядке заняться распродажей игроков.

Из-за внушительных трат, совершённых за последний год, клуб может столкнуться с проблемами с финансовым фэйр-плей. Чтобы избежать этого, в «Челси» рассчитывают договориться о продаже некоторых футболистов до 30 июня – это позволит клубу включить доходы в отчётность за текущий сезон, докладывает Standard Sport. Ряды «синих» с высокой вероятностью покинут Пьер-Эмерик Обамеянг, Матео Ковачич, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и многие другие игроки.

Напомним, что суммарно за прошлое лето и зиму «Челси» потратил на трансферные приобретения около 600 млн евро.