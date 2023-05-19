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«Челси» планирует оформить ряд продаж ещё до открытия трансферного окна

19 Мая 2023 • 22:16 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Челси
1 1.25 X 6.10 2 11.00
21.05 18:00

«Челси» намерен в срочном порядке заняться распродажей игроков.

Из-за внушительных трат, совершённых за последний год, клуб может столкнуться с проблемами с финансовым фэйр-плей. Чтобы избежать этого, в «Челси» рассчитывают договориться о продаже некоторых футболистов до 30 июня – это позволит клубу включить доходы в отчётность за текущий сезон, докладывает Standard Sport. Ряды «синих» с высокой вероятностью покинут Пьер-Эмерик Обамеянг, Матео Ковачич, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и многие другие игроки.

Напомним, что суммарно за прошлое лето и зиму «Челси» потратил на трансферные приобретения около 600 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
19 Мая 2023 в 22:28
много лет все критиковали Грановскую когда она там занималась трансферами, но как по мне, потратить 600 млн евро вот так бесцельно это позор всего высшего менеджмента. за эти деньги можно было 4-5 топ-игроков пригласить и закрыть проблемные зоны, вместо этого они из всей команды сделали одну сплошную проблемную зону. теперь только массовая распродажа поможет и в дальнейшем с умом тратить деньги.
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