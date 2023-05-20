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Лебёф: «Челси» должен попробовать подписать Райса»

20 Мая 2023 • 10:10 Комментировать
Вест Хэм
...
Лидс
21.05 15:30

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф призвал «пенсионеров» подписать капитана «Вест Хэма» Деклана Райса, который является главной трансферной целью «Арсенала». Напомним, англичанин является воспитанником «Челси».

«Челси» должен попробовать подписать Райса. Он фантастический игрок, очень сильный, умный, хорош технически, в физическом плане он является монстром. Деклан может быть очень полезен тактически. Если у тебя есть возможность подписать такого игрока, ты должен хотя бы попробовать», – цитирует Лебёфа журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, за Райса «Вест Хэм» будет требовать свыше 100 миллионов евро. У футболиста остался всего год по контракту с командой Дэвида Мойеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Франк Лебёф Деклан Райс
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ВЕСТ ХЭМ ЛИДС
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