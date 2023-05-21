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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден установил рекорд АПЛ

21 Мая 2023 • 20:20 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отпраздновал сотую победу в Английской премьер-лиге.

22-летний футболист вышел в стартовом составе «горожан» в поединке против «Челси», который завершился триумфом коллектива Хосепа Гвардиолы с минимальным счётом. Согласно сведениям Squawka, Фоден достиг показателя в сто побед быстрее любого другого игрока в истории Премьер-лиги – всего за 127 матчей. За этот период «Манчестер Сити» проиграл лишь 14 раз.

Напомним, что «Манчестер Сити» уже гарантировал себе чемпионство. Команда стала недосягаемой для лондонского «Арсенала» после поражения «канониров» от «Ноттингем Форест» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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