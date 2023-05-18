Гути: «Я не видел «Реал» на поле в матче с «Манчестер Сити», в чём заключался план на игру?»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути раскритиковал свою бывшую команду за поражение 0:4 от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Испанец не понимает, в чём заключался план «сливочных» на игру.

«Я не видел «Реал» на поле в матче с «Манчестер Сити», в чём заключался план на игру? Где план Б на тот случай, если Винисиус не сможет выдать что-то экстраординарное», – сказал Гути в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, у мадридского «Реала» теперь нет турнирных задач в оставшейся части сезона. Команда выиграла лишь Кубок Испании, потерпев неудачу в чемпионате и Лиге чемпионов.