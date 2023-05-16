Канселу не верит, что в следующем сезоне будет играть за «Баварию»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу не верит, что останется в команде Томаса Тухеля на следующий сезон. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, португалец не думает, что «красная машина» станет выкупать его из «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро.

Источник сообщает, что наиболее вероятным исходом в данный момент считается возвращение Канселу в конце сезона в «Манчестер Сити». Напомним, в январе португалец покинул «горожан» на правах аренды из-за недостатка игровой практики.

Канселу в 13 матчах Бундеслиги отметился голом и четырьмя результативными передачами. В конце мая португальцу исполнится 29 лет.