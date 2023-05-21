Уокер – о чемпионстве «Манчестер Сити»: «Мы ещё не закончили, пора переписать историю»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер надеется помочь своей команде завершить сезон с треблом.

Первая из трёх задач уже выполнена: «Сити» гарантировал себе чемпионство в Премьер-лиге, став недосягаемым для «Арсенала» ещё до своего матча с «Челси». Впереди у «горожан» финал Лиги чемпионов против «Интера» и финал Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Мы всегда верили, что можем стать чемпионами, но мы ещё не закончили, будьте уверены. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Англии против заклятых соперников, а затем ещё и Лига чемпионов. Сегодня вечером мы будем праздновать, но после сосредоточимся на том, чтобы переписать историю», – сказал в интервью Sky Sports Уокер.