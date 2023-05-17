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«Челси» сомневается в кандидатуре Айвена Тони из-за возможного бана игрока на 6 месяцев

17 Мая 2023 • 11:33 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
20.05 14:30

Лондонский «Челси» сомневается в целесообразности трансфера нападающего «Брентфорда» Айвена Тони. По информации от журналиста Джона Кросса, англичанина могут дисквалифицировать на 6 месяцев за ставки на футбол. Именно поэтому «Челси» пока сомневается в трансфере Тони.

Помимо Айвена в шорт-листе у «Челси» есть такие нападающие, как Лаутаро Мартинес из миланского «Интера» и Виктор Осимхен из «Наполи».

Напомним, ранее главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что оценивает Тони в 100 миллионов евро. В этом сезоне нападающий отметился 20 голами и 4 ассистами в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд айвен тони трансферы футбола - лето 2023
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