«Челси» сомневается в кандидатуре Айвена Тони из-за возможного бана игрока на 6 месяцев

Лондонский «Челси» сомневается в целесообразности трансфера нападающего «Брентфорда» Айвена Тони. По информации от журналиста Джона Кросса, англичанина могут дисквалифицировать на 6 месяцев за ставки на футбол. Именно поэтому «Челси» пока сомневается в трансфере Тони.

Помимо Айвена в шорт-листе у «Челси» есть такие нападающие, как Лаутаро Мартинес из миланского «Интера» и Виктор Осимхен из «Наполи».

Напомним, ранее главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что оценивает Тони в 100 миллионов евро. В этом сезоне нападающий отметился 20 голами и 4 ассистами в Премьер-лиге.