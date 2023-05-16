Бенитес назвал фаворита полуфинала между «Манчестер Сити» и «Реалом»

Экс-тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов между «королевским клубом» и «Манчестер Сити». Напомним, поединок состоится завтра в 22:00 по московскому времени на «Этихаде». Первая встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1.

«Думаю, «Манчестер Сити» небольшим будет фаворитом, потому что команда будет играть перед своими фанатами, у неё будет уверенность и владение. В то же время «Манчестер Сити» явно будет опасаться «Реала», у которого очень много опыта. Мадридскую команду не волнует, при какой атмосфере играть», – цитирует Бенитеса Football Daily.