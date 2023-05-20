Лэмпард: «Если понадобится, мы устроим чемпионский коридор «Манчестер Сити»

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда устроит чемпионский коридор «Манчестер Сити», если в этом будет необходимость. Коридор может состояться, если «Арсенал» сегодня потеряет очки в матче с «Ноттингем Форест» и лишится математических шансов на победу в чемпионате.

«Мы не думали об этом, но если понадобится, мы устроим им чемпионским коридор. В своей карьере мне уже приходилось участвовать в подобных вещах, это дань уважения, поэтому никаких проблем нет», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Сити» может стать первой командой со времён «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, которая трижды подряд выиграла Премьер-лигу.