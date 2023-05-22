Рико Льюис: «Не верю, что играю на одном поле с этими невероятными ребятами»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в чемпионате Англии дает отдохнуть топовым игрокам и выпускает на поле молодежь - в частности, Рико Льюиса, который сыграл против «Челси».

- Невероятно, что я могу играть на одном поле с этими ребятами. Мне так легко учиться у них, а также у лучшего тренера в мире. Я просто слушаю и учусь. Невероятно быть тут каждый день. В следующем сезоне я тоже хочу учиться. Я хочу узнавать больше. Клуб переписывает футбольную историю, - цитирует слова Льюиса BBC Sport.

«Манчестер Сити» может стать вторым английским клубом, который сделает «требл» - после «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.