Гвардиола рассказал, будет ли считать свою миссию в «Манчестер Сити» выполненной после требла

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь обсудил с прессой возможный требл.

«Горожане» находятся в одном шаге от победы в Лиге чемпионов и Кубке Англии – осталось лишь выиграть финалы против «Интера» и «Манчестер Юнайтед» соответственно. В Премьер-лиге команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на четыре очка, имея матч в запасе.

«Почувствую ли я, что моя миссия выполнена, если мы выиграем требл? Сначала надо добиться этого. Если у нас получится, задайте мне этот вопрос снова, и я скажу вам, что чувствую и что думаю на этот счёт», – приводит Sky Sports слова испанского наставника.