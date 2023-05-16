Гюндоган дал устное согласие на трансфер в «Барселону»

Каталонская «Барселона» получила устное согласие полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана на трансфер ближайшим летом, который может состояться на правах свободного агента. По информации от Sport, немец дал слово руководству «сине-гранатовых», но никакого официального объявления до конца сезона пока не ожидается.

Источник добавляет, что «Манчестер Сити» всё ещё может попытаться перевернуть ситуацию, убедив Гюндогана подписать новый контракт. Несмотря на это, «Барселона» уверена, что футболист уже определился с будущим и в следующем сезоне будет выступать на «Камп Ноу».

На счету Илкая 8 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше АПЛ.