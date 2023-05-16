Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган дал устное согласие на трансфер в «Барселону»

16 Мая 2023 • 10:39 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
20.05 22:00

Каталонская «Барселона» получила устное согласие полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана на трансфер ближайшим летом, который может состояться на правах свободного агента. По информации от Sport, немец дал слово руководству «сине-гранатовых», но никакого официального объявления до конца сезона пока не ожидается.

Источник добавляет, что «Манчестер Сити» всё ещё может попытаться перевернуть ситуацию, убедив Гюндогана подписать новый контракт. Несмотря на это, «Барселона» уверена, что футболист уже определился с будущим и в следующем сезоне будет выступать на «Камп Ноу».

На счету Илкая 8 голов и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн всё ещё мечтает однажды перейти в «Реал»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг считает, что сделал бы шаг назад, если бы прошлым летом перешёл в «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро
12:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о возможном требле: «Важно не переборщить с ожиданиями»
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уверена, что ей удастся выиграть борьбу за Пау Торреса у «Тоттенхэма»
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает из трёх нападающих
11:56 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет создать в «Челси» семейную атмосферу
11:50 · Англия. Премьер-лига
Бенитес назвал фаворита полуфинала между «Манчестер Сити» и «Реалом»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» усилится полузащитником из АПЛ
11:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Думаю, Фирмино будет готов к матчу с «Астон Виллой»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Артета сделает выводы из неудачи в чемпионской гонке»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не верит, что в следующем сезоне будет играть за «Баварию»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Униона» интересен клубам из АПЛ
Все новости
Рекомендуем