Гвардиола выиграл чемпионат в 11-й раз за 14 сезонов

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пополнил коллекцию трофеев ещё одним титулом.

Сегодня «горожане», уже ставшие досрочными чемпионами благодаря вчерашнему поражению «Арсенала», добились победы над «Челси» (1:0). «Сити» выиграл Премьер-лигу в третий раз кряду – для Гвардиолы это третий случай с тремя подряд победами в чемпионате за тренерскую карьеру. В общей же сложности, как отмечает BBC, испанец стал чемпионом в 11-й раз за 14 сезонов в пяти сильнейших лигах. Ранее специалист, напомним, возглавлял «Барселону» и «Баварию».

До конца текущего сезона «Манчестер Сити» может завоевать ещё два трофея: впереди у команды финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов.