«Бавария» отказалась от трансфера Гюндогана

«Бавария» решила отказаться от трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, мюнхенскому клубу предлагали подписать немца на правах свободного агента. Тем не менее, в руководстве пришли к выводу, что в команде хватает футболистов на позиции Гюндогана.

Отмечается, что в данный момент в гонке за Гюндоганом лидирует каталоснкая «Барселона», которая предлагает футболисту трёхлетний контракт. «Манчестер Сити» тоже не оставляет попытки оставить полузащитника в своей команде, но «горожане» предлагают Илкаю соглашение всего на один сезон.