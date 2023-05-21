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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Резерв «Манчестер Сити» не расслабился и уже в ранге чемпиона Англии обыграл «Челси»

21 Мая 2023 • 19:57 Комментировать (2)
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

«Челси» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 37-го тура АПЛ состоялся 21 мая на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити1:0Челси
(1:0) Альварес Хулиан12'  
Ортега ШтефанУокер КайлАканджи Мануэль 57' (Стоунс Джон ( 57') Лапорт Эмерик 78' (Де Брёйне Кевин ( 78') Филлипс КэлвинГомес Серхио 78' (Родри Эрнандес ( 78') Марез Рияд 74' (Холанн Эрлинг ( 74') Льюис РикоФоден ФилПалмер КоулАльварес Хулиан
Запасные: Грилиш ДжекСилва БернардуДиаш РубенЭдерсон МораесГюндоган Илкай
Аррисабалага КепаФофана УэслиСилва ТьягоЧалоба ТревоАспиликуэта СесарХолл Льюис 81' (Чуквуэмека Карни ( 81') Фернандес Энцо  67'Лофтус-Чик Рубен 81' (Кулибали Калиду ( 81') Галлахер Конор 69' (Мадуэке Нони ( 69') Хаверц Кай  18' 85' (Пулишич Кристиан ( 85') Стерлинг Рахим 69' (Мудрик Михаил ( 69')
Запасные: Менди ЭдуарЗиеш ХакимEthan WadyФофана Датро
21 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Вчера «Ноттингем Форест» сделал подарок «Манчестер Сити», досрочно короновав «горожан». Вряд ли кто-то сомневался, что команда Гвардиолы разнесёт «Челси» и станет чемпионом, но даже в этом теперь необходимости не было. «Манчестер Сити» был коронован, не выходя на поле. Поэтому Гвардиола состав выставил резервный: Ортега, Гомес, Филлипс, Льюис, Палмер, Марез, Фоден и Альварес вышли с первых минут.

Однако такой «подарок» совсем не помогал Лондону. Уже после первого углового удара подбор забрал Серхио Гомес и пробил очень опасно, но чуть-чуть разминул мяч со створом. «Манчестер Сити» продолжил атаковать спокойно и размеренно, справедливо забив быстрый гол. Филлипс нашёл пустоту в центре, отдал на Палмера, а тот через центр же бросил в прорыв Альвареса. Хулиан вышел на Кепу и переиграл голкипера вторым касанием – 1:0.

Провалы «Челси» в центре поля продолжались и далее. Льюис и Фоден разыграли «двоечку», затем Фил отдал чуть левее, куда подключился Палмер. Коул пробил перспективно, но мяч застрял в подкате Чалоба. Первый реальный шанс сам «Челси» создал под конец первого тайма. Выручила скорость Стерлинга, разогнавшегося на пас Хаверца. Рахим под углом влетел в штрафную площадь и сильно пробил в дальний, но Ортега ногой отвёл угрозу.

Этот момент слегка распалил «Челси», а может, расслабился резерв «Манчестер Сити». Постепенно усиливалось давление «синих», тут и Галлахер и Стерлинг оказывались на ударных позициях, проверяя нервы Ортеги. Показал своё ускорение и Холл, в стиле Стерлинга прилетевший с острого угла. Опять удар в дальний и опять спасение Ортеги. «Манчестер Сити» почти не отвечал, но на стандарте вышло звонко. Марез навесил, Филлипс выиграл верх и пробил, попав в основание штанги. Добивания не случилось.

«Сити» не просто вернулся в игру после этого, но и второй забил. Хулиан Альварес оформил дубль, замкнув прострел Мареза, но отпраздновать не успел. До голевой передачи Рияд подыграл себе рукой, арбитры это заметили и гол отменили. Отмена гола не повлияла на итоговый результат, «Манчестер Сити» победил «Челси» резервным составом и приступил к церемонии награждения. Поздравляем чемпионов!

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Ando Loko
21 Мая 2023 в 20:29
По игре не покидало ощущение, что Филлипс в следующем сезоне будет больше играть и вполне способен стать серьезной единицей у Пепа. Тот же путь уже прошел тот же Грилиш, который слабо играл в первом сезоне, а сейчас лидер команды.
Альварес, конечно, заложник ситуации. Всё есть для того, чтобы быть на первых ролях, вот только в конкурентах Эрлинг.
Думаю, Пеп не будет перебарщивать сейчас с ротацией т.к. нельзя терять игровой тонус до 10 июня.
ингерман
21 Мая 2023 в 20:05
ай ма-ло-цы робяты! )))
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