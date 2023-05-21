Резерв «Манчестер Сити» не расслабился и уже в ранге чемпиона Англии обыграл «Челси»

«Челси» и «Манчестер Сити» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 37-го тура АПЛ состоялся 21 мая на стадионе «Этихад».

Вчера «Ноттингем Форест» сделал подарок «Манчестер Сити», досрочно короновав «горожан». Вряд ли кто-то сомневался, что команда Гвардиолы разнесёт «Челси» и станет чемпионом, но даже в этом теперь необходимости не было. «Манчестер Сити» был коронован, не выходя на поле. Поэтому Гвардиола состав выставил резервный: Ортега, Гомес, Филлипс, Льюис, Палмер, Марез, Фоден и Альварес вышли с первых минут.

Однако такой «подарок» совсем не помогал Лондону. Уже после первого углового удара подбор забрал Серхио Гомес и пробил очень опасно, но чуть-чуть разминул мяч со створом. «Манчестер Сити» продолжил атаковать спокойно и размеренно, справедливо забив быстрый гол. Филлипс нашёл пустоту в центре, отдал на Палмера, а тот через центр же бросил в прорыв Альвареса. Хулиан вышел на Кепу и переиграл голкипера вторым касанием – 1:0.

Провалы «Челси» в центре поля продолжались и далее. Льюис и Фоден разыграли «двоечку», затем Фил отдал чуть левее, куда подключился Палмер. Коул пробил перспективно, но мяч застрял в подкате Чалоба. Первый реальный шанс сам «Челси» создал под конец первого тайма. Выручила скорость Стерлинга, разогнавшегося на пас Хаверца. Рахим под углом влетел в штрафную площадь и сильно пробил в дальний, но Ортега ногой отвёл угрозу.

Этот момент слегка распалил «Челси», а может, расслабился резерв «Манчестер Сити». Постепенно усиливалось давление «синих», тут и Галлахер и Стерлинг оказывались на ударных позициях, проверяя нервы Ортеги. Показал своё ускорение и Холл, в стиле Стерлинга прилетевший с острого угла. Опять удар в дальний и опять спасение Ортеги. «Манчестер Сити» почти не отвечал, но на стандарте вышло звонко. Марез навесил, Филлипс выиграл верх и пробил, попав в основание штанги. Добивания не случилось.

«Сити» не просто вернулся в игру после этого, но и второй забил. Хулиан Альварес оформил дубль, замкнув прострел Мареза, но отпраздновать не успел. До голевой передачи Рияд подыграл себе рукой, арбитры это заметили и гол отменили. Отмена гола не повлияла на итоговый результат, «Манчестер Сити» победил «Челси» резервным составом и приступил к церемонии награждения. Поздравляем чемпионов!