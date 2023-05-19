Фелиш прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ньюкасл» за 100 млн евро

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, на правах аренды выступающий за «Челси», отреагировал на последние слухи.

23-летний португалец арендован «синими» до конца текущего сезона. Лондонский клуб хотел бы сохранить игрока в своих рядах на постоянной основе, однако сделать это будет непросто из-за финансового запроса «Атлетико». Одно из известных изданий сообщило в социальных сетях о том, что «Ньюкасл» – единственный клуб, готовый купить Фелиша за требуемые 100 млн евро, и форвард лично отреагировал, написав следующий комментарий: «Просто сборище знатоков».

Контракт Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.