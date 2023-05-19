Тухель: «Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал будущее защитника Жоау Канселу, который выступает за команду на правах аренды из «Манчестер Сити». У мюнхенцев есть право выкупа в конце сезона за 70 миллионов евро.

«Складывается впечатление, что Канселу очень комфортно чувствует себя в команде. В конечном итоге все стороны примут оптимальное решение. Жоау показывает уникальное желание на тренировках. Всё остальное мы обсудим в конце сезона», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Канселу в последнее время также был связан с лондонским «Арсеналом». Главный тренер «канониров» Микель Артета не прочь заполучить португальца в свой состав.