В «Баварии» обсудили возможное подписание двух звёзд «Челси»

«Бавария» обозначила интерес к Мэйсону Маунту и Каю Хаверцу, выступающим за лондонский «Челси».

Боссы мюнхенского клуба занимаются планированием состава на новый сезон, рассматривая кандидатуры потенциальных новичков команды. Как информирует журналист Кристиан Фальк, в «Баварии» обсуждались возможные подписания Маунта и Хаверца, чьё будущее в «Челси» считается неопределённым. Впрочем, немецкий гранд пока не принял никакого решения относительно футболистов «синих».

Трансферная стоимость Мэйсона Маунта оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро, Кая Хаверца – в 60 млн. Действующие контракты игроков рассчитаны до 2024 и 2025 года соответственно.