Почеттино не станет препятствовать уходу Ковачича из «Челси»

Будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино готов к уходу полузащитника Матео Ковачича.

Хорват с высокой вероятностью сменит клуб летом, среди главных претендентов на него называются «Манчестер Сити» и «Бавария». Почеттино, который должен возглавить «синих» с нового сезона, совсем не одержим идеей удержания в команде Ковачича – 29-летнему футболисту будет позволено уйти. При этом, как известно, аргентинский специалист твёрдо намерен не допустить ухода Мэйсона Маунта, однако переговоры по новому контракту с англичанином по-прежнему не продвигаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матео Ковачича в 40 млн евро.