Агент Неймара активно работает над трансфером клиента в «Челси»

Пини Захави, агент нападающего «ПСЖ» Неймара, пытается устроить клиента в лондонский «Челси». По информации от журналиста Марка Мешенуа, представитель бразильца усердно работает над трансфером в стан «пенсионеров».

Напомним, «ПСЖ» летом будет не против избавиться от Неймара, который выступает за команду с 2017 года и до сих пор является рекордным трансфером парижан. Игрок хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

31-летний Неймар в этом сезоне отметился 13 голами и 11 ассистами в чемпионате Франции, но начиная с марта футболист больше не выходит на поле. Бразилец пропустит остаток этого сезона из-за травмы.