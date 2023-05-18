Бернарду Силва высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов высказался о своём будущем в английском клубе.

Ранее сообщалось, что 28-летний португалец может продолжить карьеру в «Барселоне» или в «ПСЖ».

«Мой план заключается в том, чтобы хорошо завершить сезон, выиграть АПЛ, попытаться сделать то же самое в игре с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а затем и с «Интером» в финале Лиги чемпионов. После этого мы посмотрим, что может произойти», — цитирует Силву Canal +.

Действующий контракт Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 52 матча, забил семь голов и отдал семь результативных передач.