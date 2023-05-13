Тьяго Силва отреагировал на слухи об уходе из «Челси»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о планах на будущее.

Слухи связывают 38-летнего футболиста с возможным возвращением в Бразилию, где на него претендует «Флуминенсе». В «Челси», как отмечалось, готовы расстаться с ветераном, если тот пожелает уйти.

«Наша ситуация оставляет желать лучшего, но я совсем недавно продлил контракт. Я всегда выполняю контрактные обязательства. Я уйду из «Челси» лишь в том случае, если меня попросит об этом сам клуб, или если я не буду входить в планы нового главного тренера», – приводит журналист Жоао Кастело Бранко слова центрбека «синих».