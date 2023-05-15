«Челси» в феврале предлагал Маунту продлить контракт на один год, но игрок отказался

Лондонский «Челси» в феврале пытался продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом хотя бы на краткосрочной основе. По информации от журналиста Энди Диллона, «синие» предложили футболисту соглашение до 2025 года, но футболист сразу отказался от такого варианта.

Предложение «Челси» было связано с тем, что ближайшим летом у Маунта будет оставаться год по контракту, из-за чего клубу будет сложно получить максимум денег за 24-летнего игрока. При продлении контракта ещё на год, «Челси» мог рассчитывать на полную сумму компенсации.

Не исключено, что Маунт всё же останется «Челси», если новый тренер Маурисио Почеттино сможет найти компромисс между руководством и футболистом.