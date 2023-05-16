Почеттино планирует сделать ставку на воспитанников «Челси»

Будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино предоставит шанс проявить себя местным воспитанникам.

О назначении аргентинца ещё не объявлено официально, однако это, по сведениям множества авторитетных ресурсов, неизбежно произойдёт в скором времени. Почеттино уже строит планы на новый сезон, и одним из его приоритетов, по данным Evening Standard, будет ставка на доморощенных игроков. Речь идёт не только о Мэйсоне Маунте, которого новый наставник хотел бы удержать в клубе, но и Коноре Галлахере, Леви Колвилле и других талантливых выпускниках академии «синих», способных многое дать основной команде.