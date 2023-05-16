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Почеттино планирует сделать ставку на воспитанников «Челси»

16 Мая 2023 • 21:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Будущий главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино предоставит шанс проявить себя местным воспитанникам.

О назначении аргентинца ещё не объявлено официально, однако это, по сведениям множества авторитетных ресурсов, неизбежно произойдёт в скором времени. Почеттино уже строит планы на новый сезон, и одним из его приоритетов, по данным Evening Standard, будет ставка на доморощенных игроков. Речь идёт не только о Мэйсоне Маунте, которого новый наставник хотел бы удержать в клубе, но и Коноре Галлахере, Леви Колвилле и других талантливых выпускниках академии «синих», способных многое дать основной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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