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«Манчестер Сити» пристально наблюдает за Хави Симонсом

16 Мая 2023 • 13:01 Комментировать
ПСВ
...
Херенвен
21.05 15:30

«Манчестер Сити» положил глаз на полузащитника ПСВ Эйндховен Хави Симонса, который своими выступлениями в этом сезоне заинтересовал многие топ-клубы. По информации от Scouts in Attendance, нидерландец действительно привлекает команду Хосепа Гвардиолы.

20-летний Симонс проводит свой первый полноценный сезон во взрослом футболе. Ранее Хави числился в академиях «Барселоны» и «ПСЖ». В парижской команде хавбек провёл несколько матчей за основу, но далеко не являлся регулярным игроком стартовой обоймы.

Летом у «ПСЖ» будет право выкупа Симонса, но футболист может заблокировать сделку, если не захочет возвращаться в Париж.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСВ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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ПСВ ХЕРЕНВЕН
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