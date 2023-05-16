«Манчестер Сити» пристально наблюдает за Хави Симонсом

«Манчестер Сити» положил глаз на полузащитника ПСВ Эйндховен Хави Симонса, который своими выступлениями в этом сезоне заинтересовал многие топ-клубы. По информации от Scouts in Attendance, нидерландец действительно привлекает команду Хосепа Гвардиолы.

20-летний Симонс проводит свой первый полноценный сезон во взрослом футболе. Ранее Хави числился в академиях «Барселоны» и «ПСЖ». В парижской команде хавбек провёл несколько матчей за основу, но далеко не являлся регулярным игроком стартовой обоймы.

Летом у «ПСЖ» будет право выкупа Симонса, но футболист может заблокировать сделку, если не захочет возвращаться в Париж.