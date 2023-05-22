​Альварес забил сотый домашний гол «Манчестер Сити» в текущем сезоне

В воскресенье «Манчестер Сити» расправился в отложенном матче с лондонским «Челси», единственный гол матча забил Хулиан Альварес, и, как оказалось, это был сотый гол «Манчестер Сити» в домашних играх, на стадионе «Этихад», в текущем сезоне, с учетом всех турниров.

Это стало повторением клубного рекорда, который ранее был установлен в сезоне 2018/2019 тем же «Манчестер Сити», но улучшить его «горожане» не смогут - домашних матчей у них уже не осталось. Также сто домашних мячей за сезон является рекордом для любого английского клуба в принципе, не только для «Манчестер Сити».