«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Манчестер Сити»

«ПСЖ» определился с приоритетным кандидатом на замену своему нападающему Лионелю Месси. По информации от Mundo Deportivo, парижский клуб нацелился на Бернарду Силву из «Манчестер Сити», который тоже выступает на правом фланге атаки.

Напомним, Силва уже пару лет как не против покинуть «Манчестер Сити». Главным претендентом на его трансфер ранее считалась каталонская «Барселона», но у команды Хави Эрнандеса до сих пор нет средств для осуществления трансфера.

28-летний Силва в нынешнем сезоне записал на свой актив 4 гола и 5 результативных передач в чемпионате Англии. Португалец скоро может выиграть свой пятый чемпионский титул АПЛ в карьере.