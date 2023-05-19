Стоунс: «Чем больше трофеев ты выигрываешь, тем больше у тебя мотивации для побед в будущем»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал о том, откуда черпает мотивацию для борьбы за трофеи. Напомним, у англичанина в этом сезоне есть шанс оформить требл с командой Хосепа Гвардиолы.

«Чем больше трофеев ты выигрываешь, тем больше у тебя мотивации для побед в будущем. У тебя появляется голод. Именно поэтому я играю в футбол», – цитирует Стоунса The National Sport.

«Манчестер Сити» скоро предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером». Также «горожан» ждёт решающий матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». В Премьер-лиге команде Хосепа Гвардиолы достаточно одержать одну победу для защиты титула.