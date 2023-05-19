Тен Хаг: «Сможем ли мы достичь уровня «Манчестер Сити»? Я пока об этом не думаю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сокращении отставания в классе от «Манчестер Сити», который в этом сезоне замахнулся на требл. «Горожане» могут выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Сможем ли мы достичь уровня «Манчестер Сити»? Я пока об этом не думаю. Стараюсь двигаться от матча к матчу. Сперва нам нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне уже выиграл один трофей – Кубок лиги. В финале Кубка Англии команда Эрика тен Хага как раз встретится в дерби с «Манчестер Сити».