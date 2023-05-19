Гвардиола: «Я очень люблю себя»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметился дерзким комментарием на пятничной пресс-конференции. Испанец дал понять, что он гордится своей работой в Англии.

Отметим, что «Манчестер Сити» близок к пятому чемпионскому титулу за последние семь лет.

«Я очень люблю себя, но я никогда не ожидал такого. Я не мог представить, что в Премьер-лиге можно делать то, что делаем мы. После пяти, шести или семи матчей я понял, насколько здесь сложно», - сказал Гвардиола журналистам.

Чтобы оформить пятое чемпионство за семь последних лет, «Манчестер Сити» достаточно выиграть один из трёх оставшихся матчей. Ближайшая возможность у команды Хосепа Гвардиолы будет в воскресенье в игре против «Челси».

Гвардиола - не физрук!