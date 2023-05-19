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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Я очень люблю себя»

19 Мая 2023 • 19:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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21.05 18:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметился дерзким комментарием на пятничной пресс-конференции. Испанец дал понять, что он гордится своей работой в Англии.

Отметим, что «Манчестер Сити» близок к пятому чемпионскому титулу за последние семь лет.

«Я очень люблю себя, но я никогда не ожидал такого. Я не мог представить, что в Премьер-лиге можно делать то, что делаем мы. После пяти, шести или семи матчей я понял, насколько здесь сложно», - сказал Гвардиола журналистам.

Чтобы оформить пятое чемпионство за семь последних лет, «Манчестер Сити» достаточно выиграть один из трёх оставшихся матчей. Ближайшая возможность у команды Хосепа Гвардиолы будет в воскресенье в игре против «Челси».

Гвардиола - не физрук!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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