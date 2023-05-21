Холанн: «36 голов и чемпионство – неплохой дебютный сезон»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился эмоциями после матча с «Челси».

Команда Хосепа Гвардиолы подняла над головой чемпионский титул после домашней победы над «Челси» (1:0). «Горожане» начали сегодняшний матч уже в качестве чемпионов, так как в субботу «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест».

«Я не знаю, что сказать. Я счастлив. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь. Просто потрясающе, – высказывается Холанн во время празднования. – 36 голов, победа в чемпионате, ещё два финала впереди. Неплохой дебютный сезон», – заявил в интервью Sky Sports норвежский форвард.