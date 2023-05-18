«Бавария» может сохранить Канселу, игрок не против остаться

Защитник «Баварии» Жоау Канселу всё ещё может остаться в мюнхенском клубе на постоянной основе. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, «красная машина» допускает сценарий, при котором португалец оформит трансфер на «Альянц Арену» на постоянной основе.

Канселу до сих пор принадлежит «Манчестер Сити», но у «Баварии» есть опция выкупа за 70 миллионов евро. 30 мая руководство мюнхенцев обсудит дальнейшую судьбу португальца на клубном совещании. «Бавария» может попробовать убедить «Манчестер Сити» продать игрока дешевле, чем за 70 миллионов евро.

Напомним, в услугах Канселу также заинтересован лондонский «Арсенал».