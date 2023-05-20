Нападающий «Гента» Орбан: Мечтаю попасть в АПЛ, но не в «Арсенал», там не хотят выигрывать трофеи

Нападающий бельгийского «Гента» Гифт Орбан рассказал, где хотел бы продолжить карьеру. Ранее сообщалось, в услугах 20-летнего нигерийца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, что когда-нибудь попаду в топовый чемпионат, ведь перед собой нужно ставить самые высокие цели. Никто не откажется от больших денег, но играть в Саудовской Аравии я не хочу. Мечтаю играть в АПЛ, в «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» или «Манчестер Сити». Точно не в «Арсенале», это команда не хочет выигрывать трофеи», — цитирует Орбана Sporza.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 19 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 9 миллионов евро.