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Бернарду Силва – о чемпионстве «Манчестер Сити»: «Наши достижения уникальны»

21 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что думает об очередном триумфе команды в Английской премьер-лиге.

«Горожане» в третий раз подряд выиграли чемпионат страны. После сегодняшней победы над «Челси» (1:0) отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет семь очков, при этом «канонирам» осталось провести только один матч, а «Сити» – два.

«Очень приятно выиграть Премьер-лигу в третий раз подряд и в пятый раз в последних шести сезонах. Наше достижение уникально, ведь в Англии много команд, способных бороться за чемпионство. Мы добились исторического успеха.

Мы хотим добавить к чемпионству победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Сделаем всё возможное ради требла», – цитирует BBC Силву.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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