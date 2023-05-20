Лэмпард: «Когда де Брёйне играл за «Челси», команда была укомплектована в атаке»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался насчёт не сложившейся карьеры полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне на «Стэмфорд Бридж». Напомним, бельгиец выступал за «синих» с 2012 по 2014 год, пока не ушёл в «Вольфсбург».

«Я могу сказать лишь то, что де Брёйне – фантастический футболист. Когда он играл за «Челси», команда была укомплектована в атаке. У нас был Хуан Мата, Андре Шюррле, Эден Азар. Кевин тогда демонстрировал огромное желание играть в основе», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

Де Брёйне успел провести несколько матчей за «Челси» в Английской премьер-лиге. Именно в составе этой команды бельгиец отдал свою первую голевую передачу в турнире.