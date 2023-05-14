Голкипер «Челси» Эдуар Менди может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Сенегалец не слишком часто появляется на поле в текущем сезоне, в связи с чем рассматривает возможность ухода. Как сообщает журналист Саймон Джонсон, Менди был готов продлить контракт с «Челси», однако потребовал зарплату в размере 170 тысяч фунтов в неделю (около 193 тысяч евро) – он хотел зарабатывать столько же, сколько его конкурент Кепа Аррисабалага. Сторонам так и не удалось договориться.

Действующее соглашение Эдуара Менди рассчитано до 2025 года. В текущей кампании 31-летний вратарь принял участие в 12 матчах, пропустив 17 мячей.