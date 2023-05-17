Мбаппе — самый высокооплачиваемый спортсмен мира до 25 лет

Известный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, которым не более 25 лет.

Лидирует в таблице с большим отрывом 24-летний французский футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Согласно информации издания, нападающий зарабатывает 110 миллионов евро в год.

Помимо Мбаппе, из футболистов в список попал 22-летний форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который с доходом в 47 миллионов евро занял четвертую строчку.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 38 голов и стал автором 9 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. На счету Холанна 52 забитых мяча и 8 ассистов в 48 играх за «Манчестер Сити».