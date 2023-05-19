Гвардиола предвкушает финиш сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о заключительном отрезке сезона.

Как известно, «горожанам» достаточно выиграть один из трёх оставшихся матчей Премьер-лиги, чтобы стать чемпионами. Также впереди у команды финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов.

«Самое сложное впереди. Теннисисты говорят, что когда на кону победа на Уимблдоне, то самое сложное – сделать подачу. В воскресенье всё в наших руках.

Премьер-лига – самое важное соревнование, потому что оно длится 10-11 месяцев. Последние матчи самые сложные, потому что эмоций очень много. Мы себе не простим, если отвлечёмся», - слова Гвардиолы приводит Sky Sports.

В воскресенье «Манчестер Сити» будет принимать «Челси».