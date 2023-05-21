Гвардиола согласен, что «Манчестер Сити» ещё не великий клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий о нынешнем статусе клуба, в котором он работает.

«Наша команда хороша, но я согласен со СМИ и с людьми, которые говорят, что мы должны побеждать в Европе, чтобы нас считали такими же, как эти [великие] команды. Эти команды побеждали в Европе не один раз, а много раз», - сказал Гвардиола The Times.

«Манчестер Сити» недавно пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». В финале сильнейшего клубного турнира континента «горожане» выступят второй раз в истории. В 2021 году команда Гвардиолы в решающей битве за трофей уступила «Челси» (0:1).