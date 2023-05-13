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Лаутаро Мартинес – приоритетная цель «Челси» на лето

13 Мая 2023 • 22:59 Комментировать
Интер Милан
4:2
Сассуоло
окончен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «Челси».

Лондонцы рассчитывают подписать центрфорварда в летнее трансферное окно, и СМИ связывают клуб с интересом к ряду звёздных игроков атаки. По информации журналиста Роба Дрэйпера, наибольший интерес для «синих» на сегодняшний день представляет 25-летний Лаутаро Мартинес, защищающий цвета миланского «Интера». Также «Челси» не выбывает из спора за форварда «Наполи» Виктора Осимхена, на которого претендуют многочисленные гранды европейского футбола.

Трансферная стоимость Лаутаро Мартинеса оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Наполи Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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