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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган лишь во второй раз в карьере поучаствовал в трёх голах матча АПЛ

14 Мая 2023 • 19:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сегодня фактически лично разобрался с «Эвертоном» на выезде. «Горожане» разгромили «ирисок» на «Гудисон Парке» со счётом 3:0, а немец поучаствовал во всех трёх голах гостей из Манчестера – у него два гола и один ассист - на Эрлинга Холанна.

Что любопытно, Гюндоган лишь во второй раз в своей карьере поучаствовал в трёх голах в рамках отдельно взятого матча Английской премьер-лиги. В последний раз до сегодняшнего дня такое происходило в 2016 году, в октябре в матче против «Вест Бромвича». Выступает за «Манчестер Сити» полузащитник, напомним, с 2016 года – уже семь лет.

Благодаря голевым достижениям Гюндогана «горожане» сохранили четырёхочковый отрыв от «Арсенала» в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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