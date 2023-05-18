«Тоттенхэм» и «Барселона» следят за ситуацией с Лапортом

«Тоттенхэм» и «Барселона» готовы переманить в свои ряды центрального защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта, если появится такая возможность.

Испанец всерьёз задумался о смене клуба по окончании текущего сезона, так как недоволен отсутствием постоянной игровой практики в «Манчестер Сити». За ситуацией продолжают внимательно следить другие клубы, включая лондонский «Тоттенхэм» и «Барселону», докладывает TimesSport. Сам 28-летний футболист, как сообщалось ранее, хотел бы выступать за «сине-гранатовых».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эмерика Лапорта в 30 млн евро.