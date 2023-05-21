«Челси» устроил чемпионский коридор «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» ещё до выхода на воскресный матч против «Челси» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы стала недосягаемой на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после того, как «Арсенал» в субботу проиграл в гостях у «Ноттингем Форест» со счётом 0:1.

Футболисты «Челси» устроили чемпионский коридор «Манчестер Сити». Игроки лондонской команды выстроились и встречали новоиспечённых чемпионов аплодисментами.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии третий год подряд. Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне имеет возможность выиграть требл – впереди финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Челси» можно в текстовой трансляции.