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«Челси» устроил чемпионский коридор «Манчестер Сити»

21 Мая 2023 • 18:12 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
1 1.20 X 7.60 2 15.00
перерыв

«Манчестер Сити» ещё до выхода на воскресный матч против «Челси» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы стала недосягаемой на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги после того, как «Арсенал» в субботу проиграл в гостях у «Ноттингем Форест» со счётом 0:1.

Футболисты «Челси» устроили чемпионский коридор «Манчестер Сити». Игроки лондонской команды выстроились и встречали новоиспечённых чемпионов аплодисментами.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии третий год подряд. Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне имеет возможность выиграть требл – впереди финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Челси» можно в текстовой трансляции.

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Челси Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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