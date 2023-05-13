Маротта оценил шансы «Интера» на сохранение Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о будущем Ромелу Лукаку.

Арендованный у «Челси» нападающий вернётся в лондонский клуб по окончании сезона, если «Интер» так и не договорится о повторной аренде либо выкупе бельгийца.

«Я не знаю, каковы намерения «Челси», кто будет новым тренером команды. Если они назначат человека, которому нужен Лукаку, то на этом вопрос будет снят. Ромелу – отличный игрок, но он принадлежит не нам.

Шансы сохранить Лукаку в составе на следующий сезон? Я бы оценил вероятность на 6 из 10», – приводит Football Italia заявление Маротты.