Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган становится всё ближе к смене клубной прописки. Инсайдер Альфредо Мартинес в своих социальных сетях рапортует о том, что сделка по переходу немца в каталонскую «Барселону» движется к завершающей стадии.

Источник сообщает, что Гюндоган всё больше склоняется к переходу в «Барселону», ведь каталонский клуб предлагает ему трёхлетний контракт, тогда как «Манчестер Сити» готов предложить соглашение всего на один год.

Гюндоган вчера выше вместе с «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов, где команда Хосепа Гвардиолы сыграет с миланским «Интером». Этот матч может стать для Илкая последним в футболке «горожан».