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Саттон: «Челси» проводит постыдный сезон»

22 Мая 2023 • 03:05 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

Бывший нападающий Крис Саттон разочарован выступлениями «Челси», в воскресенье столичный клуб снова проиграл, на сей раз «Манчестер Сити». Саттон считает, что «Челси» должно быть стыдно за заканчивающийся сезон, и, в то же время, он не видит клуб в числе серьезных соискателей наград в следующем сезоне, даже если у его руля встанет уже зарекомендовавший себя в АПЛ Маурисио Почеттино.

- Что сказать по поводу Фрэнка Лэмпарда? Девять матчей, семь поражений. Постыдный сезон. Но я не верю, что даже при Маурисио Почеттино им удастся стать претендентами на награды в следующем сезоне, - цитирует слова Саттна BBC Sport. 

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Челси Крис Саттон
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