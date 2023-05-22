Саттон: «Челси» проводит постыдный сезон»

Бывший нападающий Крис Саттон разочарован выступлениями «Челси», в воскресенье столичный клуб снова проиграл, на сей раз «Манчестер Сити». Саттон считает, что «Челси» должно быть стыдно за заканчивающийся сезон, и, в то же время, он не видит клуб в числе серьезных соискателей наград в следующем сезоне, даже если у его руля встанет уже зарекомендовавший себя в АПЛ Маурисио Почеттино.

- Что сказать по поводу Фрэнка Лэмпарда? Девять матчей, семь поражений. Постыдный сезон. Но я не верю, что даже при Маурисио Почеттино им удастся стать претендентами на награды в следующем сезоне, - цитирует слова Саттна BBC Sport.