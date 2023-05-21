«Манчестер Сити» в пятый раз выдал 12-матчевую победную серию при Гвардиоле

«Манчестер Сити» феноменально проводит концовку текущего сезона.

«Горожане» минимально обыграли «Челси» в родных стенах, продлив череду побед в Премьер-лиге до 12 встреч кряду. По данным Opta, всего в истории высшего английского дивизиона было 15 случаев, когда одна команда добивалась 12 или более побед подряд, и треть из таких серий (33%) принадлежат «Манчестер Сити» Гвардиолы.

Коллектив испанского специалиста стал досрочным чемпионом Премьер-лиги, так как в субботу «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» (0:1). Отрыв «Сити» по итогам тура увеличился до семи очков при одном матче в запасе.