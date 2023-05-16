Гюндоган – о возможном требле: «Важно не переборщить с ожиданиями»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Напомним, «горожане» могут впервые в своей истории оформить требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«Важно не переборщить с ожиданиями и сохранять спокойствие. Мы играем каждые три-четыре дня, поэтому у нас недостаточно много времени для восстановления. Постараемся выжать максимум из каждого матча. В финальной трети сезона нам понадобится каждый футболист», – заявил Гюндоган на пресс-конференции.

Уже завтра «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.